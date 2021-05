Basket: i pre-convocati del Senegal (girone Italia) per il Preolimpico di Belgrado. Tre NBA e vari giocatori di Eurolega nella lista dei 16 (Di domenica 2 maggio 2021) Sono stati diramati i nomi dei 16 potenziali uomini che potrebbero giocare, per il Senegal, nel Preolimpico di Belgrado. La selezione africana, va ricordato, non solo si trova nello stesso luogo dell’Italia, ma condivide anche il girone con gli azzurri e Porto Rico. Questi i giocatori che potrebbero andare in Serbia, secondo le indicazioni di coach Moustapha Gaye: Pierria Henry (Baskonia, Spagna) Alkaly Mamadou Ndour (AS Douanes, Senegal) Brancou Badio (Barcellona, Spagna) Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes, Senegal) Louis Adams (AS Douanes, Senegal) Mouhamed Alga Ndiaye (Ryerston University, Canada) Makhtar Gueye (UAB Blazers, USA – NCAA) Mbaye Ndiaye (ABA Blois, Francia) Pape Moustapha Diop (Dakar Université Club, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Sono stati diramati i nomi dei 16 potenziali uomini che potrebbero giocare, per il, neldi. La selezione africana, va ricordato, non solo si trova nello stesso luogo dell’, ma condivide anche ilcon gli azzurri e Porto Rico. Questi iche potrebbero andare in Serbia, secondo le indicazioni di coach Moustapha Gaye: Pierria Henry (Baskonia, Spagna) Alkaly Mamadou Ndour (AS Douanes,) Brancou Badio (Barcellona, Spagna) Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes,) Louis Adams (AS Douanes,) Mouhamed Alga Ndiaye (Ryerston University, Canada) Makhtar Gueye (UAB Blazers, USA – NCAA) Mbaye Ndiaye (ABA Blois, Francia) Pape Moustapha Diop (Dakar Université Club, ...

