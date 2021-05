Bar e ristoranti | le regole in zona Gialla | cosa si può fare e cosa no Si può prendere il caffè al banco?

vladiluxuria : I #Nas chiudono supermercati dove ci sono tracce virus su tastiere #pos e bilance. Mi sembra sinceramente un accani… - TgLa7 : #Covid, #Francia: bar e ristoranti riaprono 19 maggio, al chiuso 9/6 - OreginaMeteo : @colvieux Faccio fatica a comprendere tutta questa sindrome da bar e ristoranti ... - waperon : @mbx1900 @salfasanop Purtroppo c'è ancora chi crede che l'estate c'è la siamo giocata nei bar,ristoranti,teatri,par… - infoitinterno : Riaperture bar e ristoranti. Il Comune di Marsicovetere mette a disposizione piazza Zecchettin » La Gazzetta della… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

...delle assunzioni una e tassazione Flat decennale al 15% per le attività al di sotto di fatturati prestabiliti (ad esempio 250.000 pere attività simili, 500.000 per pizzerie ee 1.... ma anche delusi per la presenza di quella pioggia che dal 26 aprile, primo giorno di riaperture con servizio ai tavoli nei dehors didelle località turistiche ponentine, sembra non ...Da lunedì 26 aprile le attività di somministrazione ( bar e ristoranti ) hanno riaperto al pubblico utilizzando i posti a sedere ...Al grido "no al coprifuoco alle 22" nella via principale di Lipari, in corso Vittorio Emanuele, ieri sera si è riunito un gruppo di persone, tra cui proprietari di ristoranti, bar e di negozi, donne e ...