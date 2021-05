(Di domenica 2 maggio 2021) Non è bastata la reazione finale al Genoa per evitare la sconfitta all'Olimpico: "Nel primo tempo potevamo essere più compatti contro una squadra che pressava molto - ha ammesso il tecnico dei ...

AnsaLiguria : Ballardini, ce la siamo giocata fino alla fine. Allenatore Genoa, tanti errori ma una grande ti induce a farli #ANSA - CorSport : #Genoa, #Ballardini: '#Lazio? Ce la siamo giocata fino all'ultimo' ??? - infoitsport : Genoa, Ballardini: 'Lazio? Ce la siamo giocata fino all'ultimo' - zazoomblog : Genoa Ballardini: Lazio? Ce la siamo giocata fino allultimo - #Genoa #Ballardini: #Lazio? #siamo - Mediagol : #Lazio-#Genoa, Ballardini: 'Siamo stati troppo timidi, commessi troppi errori gravi' -

Ultime Notizie dalla rete : Ballardini siamo

...contro una squadra che pressava molto - ha ammesso il tecnico dei rossoblù Davide- ... Oggi - ha concluso l'allenatore del Grifone - , abbiamo fatto errori grossolani ma nonpreoccupati,...Nel primo tempostati troppo timidi, contro una squadra che sta molto bene. Noi dovevamo ..., getty Images Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org"...È un campionato bislacco ma divertente. Per sorriderne appieno bisognerebbe però potersi sedere già adesso dal lato dei vincitori. I continui capovolgimenti nella lotta per la salvezza o per le coppe, ...Non è bastata la reazione finale al Genoa per evitare la sconfitta all'Olimpico: "Nel primo tempo potevamo essere più compatti contro una squadra che pressava molto - ha ammesso il tecnico dei rossobl ...