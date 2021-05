Balcani, così la Cina ha scoperto il ventre molle dell’Europa (Di domenica 2 maggio 2021) La Cina comunista ha trovato negli ultimi dieci anni un terreno fertile per la sua presenza geopolitica nei Balcani. Nella regione della ex Jugoslavia, Pechino ha investito circa 13 miliardi di euro e può contare su un interscambio commerciale di 110 miliardi nell’intera Europa centrale. I Balcani insieme all’Europa centrale sono il ventre molle del vecchio continente, ovvero del sistema nordatlantico. La loro frammentazione, aumentata esponenzialmente negli ultimi cento anni col venir meno dell’impero asburgico ed ottomano, ne fa il naturale luogo di scontro ed incontro di tutte le faglie geopolitiche. È attraverso i Balcani che le forze antagoniste del sistema Occidentale, potendone facilmente sfruttare le storiche tensioni, tentano di portare la destabilizzazione nel nostro sistema. ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Lacomunista ha trovato negli ultimi dieci anni un terreno fertile per la sua presenza geopolitica nei. Nella regione della ex Jugoslavia, Pechino ha investito circa 13 miliardi di euro e può contare su un interscambio commerciale di 110 miliardi nell’intera Europa centrale. Iinsieme all’Europa centrale sono ildel vecchio continente, ovvero del sistema nordatlantico. La loro frammentazione, aumentata esponenzialmente negli ultimi cento anni col venir meno dell’impero asburgico ed ottomano, ne fa il naturale luogo di scontro ed incontro di tutte le faglie geopolitiche. È attraverso iche le forze antagoniste del sistema Occidentale, potendone facilmente sfruttare le storiche tensioni, tentano di portare la destabilizzazione nel nostro sistema. ...

