Badminton, Europei 2021: Carolina Marin conquista il titolo continentale (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi sono terminati a Kiev, in Ucraina, gli Europei 2021 di Badminton: si era già esaurita giovedì la presenza dell'Italia, che ad inizio torneo schierava Fabio Caponio nel singolare maschile, Giovanni Greco e Kevin Strobl nel doppio maschile e Katharina Fink e Yasmine Hamza nel doppio femminile. Con gli azzurri tutti eliminati, oggi il torneo continentale è proseguito con la disputa delle finali di tutti i tabelloni. In realtà i match giocati sono stati soltanto tre: i forfait del danese Viktor Axelsen nel singolare maschile e dei tedeschi Mark Lamsfuss e Marvin Emil Seidel nel doppio maschile hanno infatti consegnato i titoli al danese Anders Antonsen ed ai russi Vladimir Ivanov ed Ivan Sozonov. Nel singolare femminile la spagnola Carolina Marín ha superato la danese Line Christophersen, mentre nel ...

