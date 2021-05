Avellino, Braglia: “Venderemo cara la pelle ai playoff” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ un pari amaro per l’Avellino. La formazione irpina non va oltre l’1-1 contro la retrocessa Cavese. I biancoverdi gettano alle ortiche il secondo posto in classifica, nonostante il pareggio del Catanzaro, contro il Monopoli. “E’ successo che ci gira male – ammette il tecnico, Piero Braglia – Abbiamo fatto di tutto per vincerla ma non ci siamo riusciti. Due traverse, diverse occasioni fallite e le parate del portiere sono agli atti. Abbiamo giocato sui nervi e non mi sento assolutamente di criticare questi ragazzi“. “Siamo delusi per non aver ottenuto il secondo posto – continua Braglia – Secondo o terzo poco importa. Dobbiamo solo lavorare per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff”. Il tecnico ripercorre le ultime tappe: “Siamo andati a Vibo Valentia in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un pari amaro per l’. La formazione irpina non va oltre l’1-1 contro la retrocessa Cavese. I biancoverdi gettano alle ortiche il secondo posto in classifica, nonostante il pareggio del Catanzaro, contro il Monopoli. “E’ successo che ci gira male – ammette il tecnico, Piero– Abbiamo fatto di tutto per vincerla ma non ci siamo riusciti. Due traverse, diverse occasioni fallite e le parate del portiere sono agli atti. Abbiamo giocato sui nervi e non mi sento assolutamente di criticare questi ragazzi“. “Siamo delusi per non aver ottenuto il secondo posto – continua– Secondo o terzo poco importa. Dobbiamo solo lavorare per arrivare nel miglior modo possibile ai”. Il tecnico ripercorre le ultime tappe: “Siamo andati a Vibo Valentia in ...

