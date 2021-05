Audizione del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – Martedì 4 maggio le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti svolgono l’Audizione di rappresentanti del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi, sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del ponte, avvenuto il 14 agosto 2018. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 10,45, presso la Sala della Regina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – Martedì 4 maggio le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti svolgono l’di rappresentanti deldel, sulle iniziative per ildelledel crollo del, avvenuto il 14 agosto 2018. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 10,45, presso la Sala della Regina. L'articolo L'Opinionista.

