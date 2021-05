Atp Estoril 2021 | Ramos-Vinolas rimonta Norrie e conquista il titolo

(Di domenica 2 maggio 2021) Lo spagnolo Albertbatte in tre set 4-6 6-3 7-6(3) il britannico Cameronnella finale del torneo Atp dell’e si laurea campione. Il britannico si rende protagonista di un buon avvio di partita, infatti, dopo aver tenuto il servizio, centra il primo break nel terzo game. La replica dello spagnolo non si fa attendere, tant’è che nel gioco successivo riesce immediatamente a rimettere tutto in equilibrio. Il numero 50 del ranking Atp non si scoraggia, resta concentrato e, dopo aver sventato una palla break, strappa il servizio al suon avversario andando a chiudere il primo set sul 6-4. Nel secondo parziale c’è ancora un botta e risposta tra il terzo ed il quarto game, ma questa volta èa fare la differenza nell’ottavo gioco: ...

sportface2016 : #AtpEstoril 2021: #RamosVinolas rimonta #Norrie e conquista il titolo - Stephan46819538 : RT @BJPronos1: ?? ???? ATP ESTORIL ?? 17h ?? Norrie / 2.35 • 1% GL?? ??/?? #TeamParieur #TeamParieurs - thudao76 : RT @BJPronos1: ?? ???? ATP ESTORIL ?? 17h ?? Norrie / 2.35 • 1% GL?? ??/?? #TeamParieur #TeamParieurs - BJPronos1 : ?? ???? ATP ESTORIL ?? 17h ?? Norrie / 2.35 • 1% GL?? ??/?? #TeamParieur #TeamParieurs - TennisWebMag : Finali negli ATP 250 di Estoril e Monaco di Baviera. In Germania @nikolozbasilash cercherà il titolo contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Estoril

... differita alle ore 23.00 sabato 1°maggio - LIVE alle ore 13.00 e 17.00 (semifinali) domenica 2 maggio - LIVE alle ore 17.00 (finale) RISULTATI "MillenniumOpen"250, Portogallo ...... ha centrato la finale sulla terra rossa all'. Oltre due anni dopo quella persa a Auckland all'inizio del 2019, il britannico tornerà a giocare una sfida per il titolo in un torneograzie ...Albert Ramos Viñolas vince l’ATP 250 di Estoril battendo in rimonta, in una finale tiratissima, il britannico Cameron Norrie col punteggio di 4-6 6-3 7-6(3). Per lo spagnolo si tratta del terzo titolo ...Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas batte in tre set 4-6 6-3 7-6(3) il britannico Cameron Norrie nella finale del torneo Atp dell’Estoril 2021 e si laurea campione. Il britannico si rende protagonista di ...