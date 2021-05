Atletica, Italia surreale alle World Relays! La 4×100 femminile si tinge d’oro, battute Polonia e Olanda (Di domenica 2 maggio 2021) Incredibile vittoria dell’Italia alle World Relays 2021 di Atletica leggera. Dopo il sigillo della 4×400 mista, a fare festa in maniera inattesa è la 4×100 femminile. La staffetta veloce ha confezionato una prestazione da urlo e ha sovvertito davvero tutti i pronostici della vigilia, riuscendo a conquistare un’incredibile medaglia d’oro in questa manifestazione che ieri ha assegnato anche alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (le azzurre erano già qualificate in virtù dell’atto conclusivo raggiunto ai Mondiali 2019). Il nostro quartetto è stato decisamente impeccabile sulla pista di Chorzow (Polonia) e ha sconfitto Nazionali decisamente più quotate, salendo sul gradino più alto del podio in condizioni ambientali proibitive (appena 7° C la ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Incredibile vittoria dell’Relays 2021 dileggera. Dopo il sigillo della 4×400 mista, a fare festa in maniera inattesa è la. La staffetta veloce ha confezionato una prestazione da urlo e ha sovvertito davvero tutti i pronostici della vigilia, riuscendo a conquistare un’incredibile medagliain questa manifestazione che ieri ha assegnato anche alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (le azzurre erano già qualificate in virtù dell’atto conclusivo raggiunto ai Mondiali 2019). Il nostro quartetto è stato decisamente impeccabile sulla pista di Chorzow () e ha sconfitto Nazionali decisamente più quotate, salendo sul gradino più alto del podio in condizioni ambientali proibitive (appena 7° C la ...

