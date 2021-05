Atletica, Italia in trionfo alle World Relays! La 4×400 mista domina, Trevisan e Mangione super (Di domenica 2 maggio 2021) Spettacolare vittoria dell’Italia alle World Relays 2021 di Atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffetta. La 4×400 mista ha trionfato in maniera brillante a Chorzow (Polonia), conquistando una meravigliosa medaglia d’oro dopo che ieri il quartetto azzurro aveva conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questa specialità farà il proprio debutto nel programma a quattro cerchi. La nostra Nazionale ha fatto saltare il banco dominando la gara dall’inizio alla fine. Edoardo Scotti al lancio è stato impeccabile e ha passato il testimone a Giancarla Trevisan in terza posizione. Ancora una volta, come era successo ieri in batteria, l’azzurra è stata sontuosa e con un finale di forza ha portato l’Italia in testa dopo due ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Spettacolare vittoria dell’Relays 2021 dileggera, i cosiddetti Mondiali di staffetta. Laha trionfato in maniera brillante a Chorzow (Polonia), conquistando una meravigliosa medaglia d’oro dopo che ieri il quartetto azzurro aveva conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questa specialità farà il proprio debutto nel programma a quattro cerchi. La nostra Nazionale ha fatto saltare il bancondo la gara dall’inizio alla fine. Edoardo Scotti al lancio è stato impeccabile e ha passato il testimone a Giancarlain terza posizione. Ancora una volta, come era successo ieri in batteria, l’azzurra è stata sontuosa e con un finale di forza ha portato l’in testa dopo due ...

Eurosport_IT : Aveva commentato il tentativo “lampo” di dare la cittadinanza a #Suarez. Lei che, in Italia da 16 anni, ancora non… - coldpatrix : RT @AtletiDisagiati: ORO, ORO, ORO! Oro alle World Athletics Relays in Polonia! Scotti, Trevisan, Mangione e Re! Grandissima Italia! #atle… - MrMaffo : RT @AtletiDisagiati: ORO, ORO, ORO! Oro alle World Athletics Relays in Polonia! Scotti, Trevisan, Mangione e Re! Grandissima Italia! #atle… - abuongi : #Atletica #WorldRelays È subito grande Italia: nel gelo di #Chorzow, la prima finale, quella della 4x400 mista, è a… - xxmaraurdersmap : RT @AtletiDisagiati: ORO, ORO, ORO! Oro alle World Athletics Relays in Polonia! Scotti, Trevisan, Mangione e Re! Grandissima Italia! #atle… -