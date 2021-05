Atletica | ad Alzano Almici e Lardini colgono il pass per gli Europei Under 20

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 maggio 2021) La pioggia non frena la rincorsa agli20 di Alexandrae Andrea. Il maltempo che ha colpito la pista diLombardo non ha infatti fermato la voglia di azzurro dei due giovani lombardi che hanno ottenuto ilper la rassegna continentale in programma a Tallinn. In grado di abbassare il proprio personale di oltre due secondi, la portacolori dell’Brescia 1950 Metallurgia San Marco ha trionfato nei 400 metri tagliando il traguardo seriano in 55”20 davanti a Marta Pillegi (Bergamo 1959) che si è avvicinata al proprio limite. Discorso simile anche per lo junior dell’Riccardi Milano 1946 che fra gli ostacoli ha demolito il proprio personal best fermando il cronometro in 53”35 ...