Atalanta, per l’assalto al Mapei Stadium Gasperini ritrova il suo undici ideale (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la goleada di domenica con il Bologna, che ha regalato all’Atalanta il secondo posto in graduatoria in solitaria, ecco una trasferta davvero insidiosa in quel di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. A cinque giornate dal termine la classifica sorride ai nerazzurri, il cui destino, come dice mister Gasperini, è nelle proprie mani. In due soli punti sono racchiuse ben quattro squadre (e la quinta, la Lazio, è appena dietro e con una gara da recuperare), tutte con importanti chances di qualificazione per la prossima Champions League, ma di queste una dovrà necessariamente restarne fuori. Al momento la squadra che sembra stare meglio, oltre a quella nerazzurra, è il Napoli, mentre la Juventus ha qualche problema ed il Milan pare essersi inceppato. Ma attenzione che, quando serve, tutte le squadre giocano con il coltello tra i denti, per cui basta ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la goleada di domenica con il Bologna, che ha regalato all’il secondo posto in graduatoria in solitaria, ecco una trasferta davvero insidiosa in quel di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. A cinque giornate dal termine la classifica sorride ai nerazzurri, il cui destino, come dice mister, è nelle proprie mani. In due soli punti sono racchiuse ben quattro squadre (e la quinta, la Lazio, è appena dietro e con una gara da recuperare), tutte con importanti chances di qualificazione per la prossima Champions League, ma di queste una dovrà necessariamente restarne fuori. Al momento la squadra che sembra stare meglio, oltre a quella nerazzurra, è il Napoli, mentre la Juventus ha qualche problema ed il Milan pare essersi inceppato. Ma attenzione che, quando serve, tutte le squadre giocano con il coltello tra i denti, per cui basta ...

Corriere : Scudetto all’Inter, sei modi per festeggiare: dal balcone al buon libro (Atalanta permettendo) - FBiasin : #Eriksen: 'Siamo molto felici. Non è così importante cosa farà l'#Atalanta. Sappiamo che se non dovesse vincere sar… - capuanogio : Il limite del discorso di #Gasperini è che in pratica sostiene che quelli ‘virtuosi’ come l’#Atalanta non possono e… - enrico_gasta : RT @BeppeMastrotta: Oggi si tifa Atalanta per la lotta Champions - danisailor7 : RT @FBiasin: #Eriksen: 'Siamo molto felici. Non è così importante cosa farà l'#Atalanta. Sappiamo che se non dovesse vincere saremmo campio… -