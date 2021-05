Ascolti tv sabato 1 maggio: Sotto copertura – La cattura di Zagaria, Amici 2021, Concertone (Di domenica 2 maggio 2021) Ascolti tv sabato 1 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 1 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Madagascar. Su Rai 3 il Concerto del primo maggio (Concertone). Su Rete 4 Il compagno Don Camillo. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 1 maggio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 1 ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021)tv: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv– Ladi. Su Canale 5di Maria De Filippi. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Madagascar. Su Rai 3 il Concerto del primo). Su Rete 4 Il compagno Don Camillo. Ma chi ha totalizzato iritv? Di seguito tutti i dati.tv 1 ...

