Ascolti TV sabato 1° maggio, il trionfo di Amici: eliminato Samuele Barbetta (Di domenica 2 maggio 2021) Torna la rubrica incentrata sugli Ascolti tv. Partiamo subito dicendo che ad arricchire la giornata di sabato 1° maggio 2021 sono stati innumerevoli programmi, soprattutto nel Prime Time. Dalla replica di Sotto Copertura 2 al film di animazione Madagascar, sono andati in onda programmi per tutti i tipi di spettatori. Non sono mancate emozioni con Amici di Maria De Filippi ed anche in questo appuntamento c'è stato un altro addio. Amici impareggiabile in prima serata: eliminato Samuele Su Rai 1, la replica della fiction Sotto Copertura 2 ha ottenuto un'audience niente male, ma niente di straordinario se messo a confronto con i numeri della concorrenza. Nel dettaglio, la fiction con protagonista Claudio Gioè ha catturato l'attenzione di 3.248.000 di persone riscontrando ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 maggio 2021) Torna la rubrica incentrata suglitv. Partiamo subito dicendo che ad arricchire la giornata di1°2021 sono stati innumerevoli programmi, soprattutto nel Prime Time. Dalla replica di Sotto Copertura 2 al film di animazione Madagascar, sono andati in onda programmi per tutti i tipi di spettatori. Non sono mancate emozioni condi Maria De Filippi ed anche in questo appuntamento c'è stato un altro addio.impareggiabile in prima serata:Su Rai 1, la replica della fiction Sotto Copertura 2 ha ottenuto un'audience niente male, ma niente di straordinario se messo a confronto con i numeri della concorrenza. Nel dettaglio, la fiction con protagonista Claudio Gioè ha catturato l'attenzione di 3.248.000 di persone riscontrando ...

MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 1 maggio 2021: nuovo successo per Amici, si difende Sotto Copertura e benino il Concerto del 1… - Teleblogmag : Come sabato scorso! #auditel #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato… - allesword : RT @fabiofabbretti: #Amici20 cala ma sempre ottimo con 5,1 milioni e il 25.8% di share. In crescita le repliche di #SottoCopertura (3,2 mln… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 1 maggio 2021 - tvblogit : Ascolti tv sabato 1 maggio 2021 -