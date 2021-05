Ascolti tv ieri 1° maggio | Amici Serale cala | puntata meno vista del 2021

Giorgiaa394 : #amici20 ascolti di ieri 5.181.000 spettatori con uno share del 25,8%. - brain_addicted : Ieri fedez da solo ha quasi fatto “gli ascolti” di una serata di xmila ore di San Remo! E tutto gratis! Ancora una… - stuarda_tudor : RT @Canone_Inverso_: @ArmoniosiAccent Il TG5, ieri sera, ha dedicato, alla sciagura, 15 secondi appena. 5 minuti dedicati, invece, al serv… - infoitcultura : Ascolti ieri sera, 30 aprile: Top 10, ultima puntata di Felicissima sera - enrick81 : @tw_fyvry @OltreTv @famigliasimpson @AgoCannella @Tvottiano @napoliforever89 @CIAfra73 @Federic01996 @MikyS03… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Lo show di Pio e Amedeo Felicissima sera è stato un successo fino all'ultimo: la puntata finale andata in onda su Canale 5sera ha fatto il boom di, ma c'era [?] L'articolo Pio e Amedeo, ...Lo show di Pio e Amedeo Felicissima sera è stato un successo fino all'ultimo: la puntata finale andata in onda su Canale 5sera ha fatto il boom di, ma c'era da aspettarselo. Da un lato, la gente ha voglia di ridere e distarsi in questo periodo così difficile e dall'altro la bravura del famoso duo comico è ...Ieri sera è andata in onda la settima puntata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi che, come ogni anno vede cantanti e baller ...Ascolti tv 1 maggio, share ieri sera, tutti i Dati Auditel: Vince Amici con il 25,8% di share, seguito da Sotto Copertura con il 13,9%.