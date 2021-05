Ascolti tv ieri 1° maggio, Amici Serale cala: puntata meno vista del 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Nella gara agli Ascolti tv di sabato 1° maggio 2021 trionfa senza esclusione il Serale di Amici 20 con il risultato di 5.181.000 spettatori con uno share del 25,8%. Amici Buonanotte ha registrato 1.945.000 pari al 25,9% di share. Eliminato Samuele Barbetta. Il ballerino è finito al ballottaggio contro Alessandro, salvato in extremis dalla giuria. La decisione è stata comunicata al ragazzo in casetta da Maria De Filippi. Samuele è rimasto molto dall’esito finale della puntata, ma la conduttrice ha cercato di fargli capire che non ha motivo di sentirsi inferiore agli altri ballerini e che il programma rispetta la sua unicità. La settima puntata del Serale di Amici è la meno vista della ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Nella gara aglitv di sabato 1°trionfa senza esclusione ildi20 con il risultato di 5.181.000 spettatori con uno share del 25,8%.Buonanotte ha registrato 1.945.000 pari al 25,9% di share. Eliminato Samuele Barbetta. Il ballerino è finito al ballottaggio contro Alessandro, salvato in extremis dalla giuria. La decisione è stata comunicata al ragazzo in casetta da Maria De Filippi. Samuele è rimasto molto dall’esito finale della, ma la conduttrice ha cercato di fargli capire che non ha motivo di sentirsi inferiore agli altri ballerini e che il programma rispetta la sua unicità. La settimadeldiè ladella ...

