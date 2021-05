Arriva il bonus Inps da 2400 euro: a chi spetta e come fare richiesta (Di domenica 2 maggio 2021) Il decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41, ovvero il c.d. decreto Sostegni, prevede infatti, all’articolo 10, l’erogazione di nuovi bonus per stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici. Si tratta di una indennità una tantum quale sostegno al reddito, dato il perdurare dello stato di emergenza da covid-19 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Il decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41, ovvero il c.d. decreto Sostegni, prevede infatti, all’articolo 10, l’erogazione di nuoviper stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dellocolo, autonomi, somministrati e atipici. Si tratta di una indennità una tantum quale sostegno al reddito, dato il perdurare dello stato di emergenza da covid-19 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MatthijsPog : @LucaMarchiLU Con i bonus arriva tranquillamente a 15. Poi ci sta una clausola tra Paul e l'Adidas che se vince Cha… - linosegna : RT @nicomanetta1: Arriva il bonus taxi e Ncc Pisa dimezza le tariffe - LA NAZIONE #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Arriva il bonus taxi e Ncc Pisa dimezza le tariffe - LA NAZIONE #taxi #NoUber - terremotocentro : RT @Trasparico: #terremotocentroitalia - antonellatorto9 : Finalmente una bella notizia per le famiglie arriva l'assegno unico. Leggi l'articolo per vedere cosa cambia per te… -