Anticipazioni Beautiful | l’amato personaggio esce di scena

Leggi su formatonews

(Di domenica 2 maggio 2021), è una delle soap più longeve, nella storia della televisione, considerando che va in onda da più di trent’anni, ed è anche una delle più amate e seguite. Kiara Barnes, Hope inNaturalmente, proprio perchè sono tanti anni, che che le vicende della famiglia Forrester vanno in onda, abbiamo visto, tanti personaggi, abbandonare la soap per altri progetti lavorativi, per motivi di salute o altro.diildi Zoe E’ di questi giorni la notizia, di un possibile addio di Kiara Barnes, che impersona ildi Zoe dal 2018. L’attrice, lascia la soap, per prendere parte al remake del celebre telefilm ‘Fantasilandia’. La serie Tv, verrà prodotta e trasmessa negli Stati ...