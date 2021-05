Anna Oxa, tre matrimoni e tre divorzi: “I mariti sono inutili” (Di domenica 2 maggio 2021) Arrivata al sessantesimo compleanno, Anna Oxa ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dalla musica alla tv, percorrendo la sua carriera, i suoi amori e i suoi dolori. Per la prima volta, dopo mesi di silenzio, Anna Oxa torna a parlare di sé in un’intervista per il “Corriere della Sera” L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 maggio 2021) Arrivata al sessantesimo compleanno,Oxa ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dalla musica alla tv, percorrendo la sua carriera, i suoi amori e i suoi dolori. Per la prima volta, dopo mesi di silenzio,Oxa torna a parlare di sé in un’intervista per il “Corriere della Sera” L'articolo proviene da Leggilo.org.

loscolaro : È allucinante che solo Fedez, un privilegiato, possa esprimersi liberamente. Penso ad Anna Oxa, che ha parlato, si… - loscolaro : @bvstiadiSatana Mi viene in mente Anna Oxa, che ha parlato, si è opposta e ora non può più entrare in RAI. L'uffici… - sonikmusicnet : Ora in onda: Anna Oxa - Scaldandoci il cuore - yummygiammy : RT @surrevnder: oomf ha detto che pensava fosse anna oxa - surrevnder : oomf ha detto che pensava fosse anna oxa -