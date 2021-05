“Anna, adesso basta!”. Amici serale, volano stracci tra Maria De Filippi e la Pettinelli. Gelo in studio (Di domenica 2 maggio 2021) È successo un po’ di tutto durante il serale di Amici del 1° maggio 2021. Dall’eliminazione finale di Samuele Barbette, all’emozione (rarissima da vedere) di Maria De Filippi. Ma non solo cose belle e toccanti, anche un po’ di dura bagarre in studio. Che poi lo sappiamo fin troppo bene che per fare arrabbiare Maria De Filippi ad Amici ce ne vuole! Ma a riuscirci alla grande è stata Anna Pettinelli, alle prese in quel momento con Rudy Zerbi in uno dei loro scontri. C’è da dire oltretutto che non era mai capitato che le due avessero scontri prima di questo serale in particolare. Tutto è avvenuto quando la Pettinelli ha attaccato Sangiovanni sulle barre, dichiarandone alcune di queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) È successo un po’ di tutto durante ildidel 1° maggio 2021. Dall’eliminazione finale di Samuele Barbette, all’emozione (rarissima da vedere) diDe. Ma non solo cose belle e toccanti, anche un po’ di dura bagarre in. Che poi lo sappiamo fin troppo bene che per fare arrabbiareDeadce ne vuole! Ma a riuscirci alla grande è stata, alle prese in quel momento con Rudy Zerbi in uno dei loro scontri. C’è da dire oltretutto che non era mai capitato che le due avessero scontri prima di questoin particolare. Tutto è avvenuto quando laha attaccato Sangiovanni sulle barre, dichiarandone alcune di queste ...

