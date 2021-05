Angelina Jolie rinata dopo il divorzio. E vuole dare battaglia a Pitt (Di domenica 2 maggio 2021) Affrontare un divorzio, non è mai semplice. E tante sono state le difficoltà incontrate anche da Angelina Jolie, che dopo aver fatto sognare milioni e milioni di persone nel mondo con la sua storia d’amore con Brad Pitt e la loro meravigliosa famiglia, ha deciso di dire addio all’attore. Ma, anche dopo i momenti più bui, il sole torna sempre a splendere. Angelina Jolie e Bradi Pitt si sono innamorati nel 2005, sul set di Mr. e Mr Smith. Una grande passione, la loro, che gli costò anche numerose critiche. L’attore, infatti, era allora sposato con Jennifer Aniston e, con lei, formava una delle coppie più famose dello showbiz. Quando i sentimenti sono forti, neanche il gossip più accanito può fermarli e, così, nel 2014 si sono sposati con ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Affrontare un, non è mai semplice. E tante sono state le difficoltà incontrate anche da, cheaver fatto sognare milioni e milioni di persone nel mondo con la sua storia d’amore con Brade la loro meravigliosa famiglia, ha deciso di dire addio all’attore. Ma, anchei momenti più bui, il sole torna sempre a splendere.e Bradisi sono innamorati nel 2005, sul set di Mr. e Mr Smith. Una grande passione, la loro, che gli costò anche numerose critiche. L’attore, infatti, era allora sposato con Jennifer Aniston e, con lei, formava una delle coppie più famose dello showbiz. Quando i sentimenti sono forti, neanche il gossip più accanito può fermarli e, così, nel 2014 si sono sposati con ...

