Andrea Bocelli ospite di "Ricomincio dal NO", il podcast della Balivo

Sarà disponibile da lunedì 3 maggio il nuovo episodio. Il tenore si racconta: "in pensione ci andrà la mia voce quando comincerà a non piacermi più" 

Caterina Balivo torna online lunedì 3 maggio, con il nuovo episodio di Ricomincio dal NO, la serie podcast dedicata alle personalità internazionali che, nonostante le difficoltà, hanno saputo affermarsi in un ambito professionale. Un vero e proprio viaggio nella vita e nella storia di uomini e donne che con la loro tenacia, forza e determinazione, hanno saputo eccellere in un campo specifico, dallo sport alla scienza, passando dal management aziendale fino allo spettacolo. Un racconto umano e spontaneo nel perfetto stile di Caterina Balivo che, in questo nuovo episodio, accoglie Andrea Bocelli, uno dei più grandi cantanti, amato e ...

