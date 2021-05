Ammaraggio riuscito per la SpaceX | ecco le straordinarie immagini Ora nel mirino c’è la Luna

(Di domenica 2 maggio 2021) I quattro astronauti a bordo della capsulasono ammarati con successo nella notte nelle acque del Golfo del Messico, nei pressi della Florida. Si è trattato del primonotturno per la Nasa dal 1968 (video) e della conclusione della missione che ha visto un’azienda privata, ladi Elon Musk, trasportare gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale e ricondurli sulla Terra. L’della squadra di quattro astronauti trasportati alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) dalla capsulaCrew Dragon è avvenuto nel Golfo del Messico, al largo della costa dello stato americano della Florida, dopo circa sei mesi trascorsi a bordo della Iss. LEGGI ANCHE È morto Collins, "l'astronauta dimenticato": arrivò sullacon Armstrong e Aldrin ma non ...

