'Amici', Samuele eliminato ringrazia Maria De Filippi: "Sei stata la mia prima fan qui dentro" (Di domenica 2 maggio 2021) Amici 20: Samuele Barbetta è l'eliminato della puntata del 1° maggio 2021. Il concorrente è finito al ballottaggio finale contro il collega ballerino Alessandro. Maria De Filippi ha salutato Samuele accorata. "Sei stata la mia prima fan qua dentro", le dice Samuele. In lacrime per Samuele la ballerina Giulia: "Lo seguivo già da prima su Instagram, l'ho sempre stimato", spiega Giulia a Maria De Filippi. Amici 20, eliminato Samuele Con il suo carattere pacato e con il suo animo profondo, Samuele Barbetta, classe 1997, ha conquisto l'affetto del pubblico di Amici 20. È entrato nella scuola grazie all'appoggio di Veronica

