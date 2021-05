"Amici non lo permette". Maria De Filippi mai vista così; Samuele eleiminato, lei sul punto di piangere (Di domenica 2 maggio 2021) Confronto ad alto tasso emotivo dopo il Serale di Amici tra Maria De Filippi e Samuele Barbetta. Il ballerino è uscito sconfitto da Alessandro nella settima puntata ed è quindi stato eliminato dal talent show di Canale 5. "Il problema è che io non sono al livello di quelle coreografie - ha ammesso il ragazzo una volta rientrato in casetta, davanti all'amico Sangiovanni -, faccio fatica a fare le cose che fanno gli altri. Loro tre sono ballerini, non parliamo di versatilità e lo sono più di me. Però sono più preparati in un contesto del genere, tengono in alto di più quello che è il Serale. Io faccio più fatica". Prima della puntata, la De Filippi ha voluto incontrare Samuele per fargli ricordare il giorno del casting. "Uno dei più intensi della mia vita - ha ammesso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Confronto ad alto tasso emotivo dopo il Serale ditraDeBarbetta. Il ballerino è uscito sconfitto da Alessandro nella settima puntata ed è quindi stato eliminato dal talent show di Canale 5. "Il problema è che io non sono al livello di quelle coreografie - ha ammesso il ragazzo una volta rientrato in casetta, davanti all'amico Sangiovanni -, faccio fatica a fare le cose che fanno gli altri. Loro tre sono ballerini, non parliamo di versatilità e lo sono più di me. Però sono più preparati in un contesto del genere, tengono in alto di più quello che è il Serale. Io faccio più fatica". Prima della puntata, la Deha voluto incontrareper fargli ricordare il giorno del casting. "Uno dei più intensi della mia vita - ha ammesso il ...

