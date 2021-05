Amici | Mennoia difende Giulia Stabile e risponde alle accuse di favoritismo

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021)L’autrice di Uomini e Donne condivide un lungo messaggio per prendere le difese della giovane brina e per dare una risposta a chi la accusa di essere di parte Pubblicato su 2 Maggio 2021 Raffaellaci tiene a prendere le difese di, brina di2021. In queste ultime ore, l’autrice di Uomini e Donne ha condiviso un video di una delle esibizioni della ragazza, avvenute nel corso della puntata andata in onda ieri e registrata qualche giorno fa. Proprio attraverso questo filmato, lasi è resa conto che alcuni telespettatori non hanno condiviso un commento positivo nei confronti di, anzi. Raffaella, ...