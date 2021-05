Amici 20, gli ascolti della settima puntata (Di domenica 2 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda la settima puntata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi che, come ogni anno vede cantanti e ballerini sfidarsi tra di loro per aggiudicarsi la vittoria finale. A essere eliminato dal talent è stato il ballerino Samuele Barbetta, dopo che la settimana scorsa era stato il cantante Raffaele Renda a lasciare definitivamente la scuola. Per quanto riguarda gli ascolti, la settima puntata di Amici ha tenuto incollati allo schermo 5.181.000 spettatori con uno share pari al 25.8%. Mentre su Rai Uno Sotto Copertura ha conquistato 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Un buon risultato per il talent di Canale 5, anche se in calo, visto che la settimana scorsa aveva totalizzato il ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda laventesima edizione didi Maria De Filippi che, come ogni anno vede cantanti e ballerini sfidarsi tra di loro per aggiudicarsi la vittoria finale. A essere eliminato dal talent è stato il ballerino Samuele Barbetta, dopo che lana scorsa era stato il cantante Raffaele Renda a lasciare definitivamente la scuola. Per quanto riguarda gli, ladiha tenuto incollati allo schermo 5.181.000 spettatori con uno share pari al 25.8%. Mentre su Rai Uno Sotto Copertura ha conquistato 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Un buon risultato per il talent di Canale 5, anche se in calo, visto che lana scorsa aveva totalizzato il ...

AMorelliMilano : Amici, ho ricevuto la delega alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ora al lavoro per un'importante vetrina per tutto… - enpaonlus : Pontecorvo - Tutti i cani adottati, casa e affetto per gli amici a quattro zampe - RedRonnie : La porta del RISVEGLIO, ecco il titolo della diretta Let’s Spend Saturday Night Together appena iniziata. Porta gli… - astoriafelton : @inomniapparatus Mi spiace cara … io ho l’appuntamento tra due settimane ed ho 24 anni. Non so se mi faranno Pfizer… - CentroAstalli : Oggi è un giorno di festa! @BenoniDon viene ordinato Vescovo. Saremo con lui nella Basilica di SanGiovanni. Saremo… -