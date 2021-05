Amici 20, Giulia scoppia a piangere prima e dopo l’eliminazione: “E’ solo l’inizio” FOTO (Di domenica 2 maggio 2021) Giulia Stabile si è imposta anche nella serata di ieri come una delle protagoniste assolute di Amici 20. La ballerina vive, però, momenti piuttosto tristi prima e dopo l’eliminazione della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 maggio 2021)Stabile si è imposta anche nella serata di ieri come una delle protagoniste assolute di20. La ballerina vive, però, momenti piuttosto tristidella… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

fanpage : #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - PasqualeMarro : #SamueleBarbetta è eliminato da #Amici20, le lacrime di #Giulia - infoitcultura : Leonardo Lamacchia dopo Amici svela a Verissimo: “Secondo me vince Giulia” - ehamicamiaemily : RT @gioremo98: nel guanto di Giulia. Per il resto occhi spenti e testa bassa. Il tutto chiaramente ha subito un declino dopo l'evitabile sh… - chevuoiches1a : RT @gioremo98: nel guanto di Giulia. Per il resto occhi spenti e testa bassa. Il tutto chiaramente ha subito un declino dopo l'evitabile sh… -