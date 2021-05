Amici 20 | eliminato il ballerino Samuele | il messaggio di Maria De Filippi è emozionante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) Uscita sofferta durante l’ultima puntata didiDe. Ad abbandonare la trasmissione è statoBarbetta,che in questi mesi si è distinto per l’intensità delle sue coreografie. Prima di annunciare l’trae l’altro concorrente al ballottaggio, Alessandro,ha voluto fare il suo personalissimo saluto, evidenziando la bravura di entrambi. Particolare attenzione è stata data proprio all’della settima puntata al qualeha parlato in separata sede, presente solo Giulia, grande amica e compagna di avventura, specie nelle ultime puntate, del concorrente. Il discorso diDeè chiaro: la conduttrice ricorda al ...