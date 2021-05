Alitalia, stipendi di aprile pagati in due rate domani e martedì. Vestager: «Evitare scelte irreversibili» (Di domenica 2 maggio 2021) Gli stipendi di aprile, anche se in due tranche, sono in arrivo. La trattativa con l'Unione europea però ancora non si sblocca. Resta alta infatti la tensione fra Roma e Bruxelles sul... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) Glidi, anche se in due tranche, sono in arrivo. La trattativa con l'Unione europea però ancora non si sblocca. Resta alta infatti la tensione fra Roma e Bruxelles sul...

