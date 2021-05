Alimenti invenduti | Cattaneo | da Regione Lombardia 1 milione per il non profit

(Di domenica 2 maggio 2021) La Giunta di, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele, ha approvato una delibera che stanzia 1di euro a fondo perduto agli enti nonper l’acquisto di attrezzature utili al recupero e alla distribuzione degli. L’obiettivo, con fini di solidarietà sociale, è prevenire e ridurre la produzione di rifiuti. Sostenere chi aiuta persone in difficoltà “Vogliamo contribuire – spiega Raffaele– ad eliminare lo spreco di cibo, anche alla luce del periodo di crisi che stiamo vivendo e che vede tante persone in difficoltà. Un vero sviluppo, infatti, deve essere sostenibile. E, in questo, l’economia circolare è un valido alleato. Perchè ci permette di ridurre gli sprechi ...

annagiammetta : RT @news48it: La Rete Cibus a Matera distribuisce 200 pasti ogni giorno e raccoglie alimenti invenduti attraverso un pulmino furgonato e al… -

