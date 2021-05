Alessio Boni, così non l’avete mai visto: l’emozionante foto del passato (Di domenica 2 maggio 2021) L’attore Alessio Boni torna questa sera in tv con La Compagnia del Cigno 2: in questa foto del passato è davvero dolcissimo, l’avevate mai vista? Alessio Boni e la foto del passato (getty images)Un nuovo appuntamento con La Compagnia del Cigno 2 ci aspetta questa sera in prima serata su Rai 1: nella famosa serie televisiva l’attore Alessio Boni interpretata il temutissimo maestro Luca Marioni, che i ragazzi si divertono a chiamare “il bastardo” proprio per il suo temperamento poco gentile. Al suo fianco ci sono la splendida Anna Valle che interpreta la moglie di Luca Irene e i sette talentuosi e giovani ragazzi che suonano nella Compagnia. Nella puntata di questa sera ci sarà una guest star ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 maggio 2021) L’attoretorna questa sera in tv con La Compagnia del Cigno 2: in questadelè davvero dolcissimo, l’avevate mai vista?e ladel(getty images)Un nuovo appuntamento con La Compagnia del Cigno 2 ci aspetta questa sera in prima serata su Rai 1: nella famosa serie televisiva l’attoreinterpretata il temutissimo maestro Luca Marioni, che i ragazzi si divertono a chiamare “il bastardo” proprio per il suo temperamento poco gentile. Al suo fianco ci sono la splendida Anna Valle che interpreta la moglie di Luca Irene e i sette talentuosi e giovani ragazzi che suonano nella Compagnia. Nella puntata di questa sera ci sarà una guest star ...

