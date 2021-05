Al secondo giorno di preghiera il sangue si scioglie. Si rinnova il miracolo di San Gennaro (Di domenica 2 maggio 2021) Alla fine San Gennaro ha fatto il miracolo. Il sangue del Santo, che ieri era rimasto solido, si è sciolto al secondo giorno di preghiera. “Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera - si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione del sangue di San Gennaro”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Alla fine Sanha fatto il. Ildel Santo, che ieri era rimasto solido, si è sciolto aldi. “Alle ore 17.18 del 2 maggio,di- si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione deldi San”.

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - forumJuventus : De Ligt: 'C'è delusione, gli obbiettivi iniziali erano altri. Adesso il focus è sul secondo posto. Un onore giocare… - sportli26181512 : Un messaggio per tutti gli abbonati Sky: Cari abbonati, queste notizie sono per voi. Partiamo dai titoli, come quel… - infoitinterno : San Gennaro non scioglie il sangue per il secondo giorno: era già accaduto a dicembre -