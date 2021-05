Adrien Silva sblocca Samp-Roma: 1-0 all’intervallo (Di domenica 2 maggio 2021) Sampdoria-Roma si chiude 1-0 dopo i primi 45?: a sbloccare la gara ci ha pensato il 32enne Adrien Silva che ha realizzato la sua prima rete in Serie A con la maglia doriana. Il centrocampista della Sampdoria, sul finire del primo tempo, si lascia andare ad un destro che mette il pallone alle spalle di Fuzato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021)doria-si chiude 1-0 dopo i primi 45?: are la gara ci ha pensato il 32enneche ha realizzato la sua prima rete in Serie A con la maglia doriana. Il centrocampista delladoria, sul finire del primo tempo, si lascia andare ad un destro che mette il pallone alle spalle di Fuzato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialASRoma : Fine primo tempo. La Samp passa in vantaggio al 45' con Adrien Silva. #SampRoma #ASRoma - martynovych : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. La Samp passa in vantaggio al 45' con Adrien Silva. #SampRoma #ASRoma - volpiins : Adrien Silva che fa il suo primo gol in serie a. La Roma: #SampRoma #SerieATIM - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. La Samp passa in vantaggio al 45' con Adrien Silva. #SampRoma #ASRoma - AnStorti : @PandArancio Vuoi fare il capisher ma non conosci adrien silva... -