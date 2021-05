Adriana Volpe sbarca a Mediaset | sarà alla conduzione di Domenica Live?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 maggio 2021) Da quando ha lasciato la Rai per approdare al Grande Fratello Vip dove fu costretta ritiro anticipato,è tornata a fare la conduttrice. Per lei, infatti, si sono aperte le porte di Tv8 che l’ha voluta fortemente nel suo palinsesto. A tal proprosito, gli autori le hanno affidato Ogni Mattina, il format mattiniero che parla di gossip e tant’altro. Sta di fatto che l’avventura dellasia già ai titoli di coda, in quanto sarebbe pronta a tornare a: Ogni Mattina chiude? I telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscerein tutte le sue sfumature nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza molto importante per lei in quanto le ha permesso di ritornare a condurre subito ...