A Portimao il ruggito di Hamilton. Sfida di sorpassi, Verstappen si arrende: 2°

ancora Lewis Hamilton a fare la voce grossa nel Mondiale di F1 2o21. Con una prova di forza a suon di sorpassi, batte il rivale Max Verstappen nel GP Portogallo a. Sul podio anche l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, che partiva dalla pole ma non ha mai dato davvero la sensazione di poter vincere.... il campionato scatterà in Algarve il 4 aprile, con la 8 Ore di. I team dunque sono al ... Per valutare le prestazioni certamente è ancora presto, ma per gli appassionati questonon può ...Ruggito Balda. Dopo due prestazioni non esaltanti ad inaugurare la stagione, domenica Lorenzo Baldassarri ha incamerato i primi punti del Mondiale 2021 di Moto2. In Portogallo il centauro di Montecosa ...