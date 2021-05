5 anni fa l’impresa del Leicester. Quest’anno ne può fare un’altra (Di domenica 2 maggio 2021) Appena 5 anni fa Claudio Ranieri compieva un miracolo sportivo, quello di vincere – contro ogni pronostico – la Premier League con una squadra che partiva inizialemente per salvarsi, il Leicester. Quel campionato fu qualcosa di irripetibile, con le big che non trovavano continuità nei risultati e nel frattempo il Leicester collezionava vittorie su vittorie trovando giocatori che poi sono diventati idoli e grandi campioni come nel caso di Ngolo Kantè e Rihad Mahrez o Jamie Vardy rimasto ancora al Leicester. Proprio Quest’anno, con Brendan Rodgers in panchina, il Leicester sta sfiorando un’altra impresa, ovvero quella di qualificarsi in Champions League lasciando fuori squadre come Liverpool, Tottenham e Arsenal. La questione titolo è ormai chiusa con il Manchester ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Appena 5fa Claudio Ranieri compieva un miracolo sportivo, quello di vincere – contro ogni pronostico – la Premier League con una squadra che partiva inizialemente per salvarsi, il. Quel campionato fu qualcosa di irripetibile, con le big che non trovavano continuità nei risultati e nel frattempo ilcollezionava vittorie su vittorie trovando giocatori che poi sono diventati idoli e grandi campioni come nel caso di Ngolo Kantè e Rihad Mahrez o Jamie Vardy rimasto ancora al. Proprio, con Brendan Rodgers in panchina, ilsta sfiorandoimpresa, ovvero quella di qualificarsi in Champions League lasciando fuori squadre come Liverpool, Tottenham e Arsenal. La questione titolo è ormai chiusa con il Manchester ...

Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - juv3ntin0vero : RT @pavanmassimo: #Conte esulta: 'L'impresa è far cadere il regno della #Juventus che durava da 9 anni' secondo me l’impresa e’ stata vince… - dottsilvestri : RT @ETGazzetta: #Leicester cinque anni fa l’impresa storica: chi sono e cosa fanno gli undici eroi che vinsero la #Premier - ale_arnesano : RT @pavanmassimo: #Conte esulta: 'L'impresa è far cadere il regno della #Juventus che durava da 9 anni' secondo me l’impresa e’ stata vince… - EnricoGiunta : RT @pavanmassimo: #Conte esulta: 'L'impresa è far cadere il regno della #Juventus che durava da 9 anni' secondo me l’impresa e’ stata vince… -