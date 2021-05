Zazzaroni | “Il nuovo allenatore della Juventus può essere Conte”

(Di sabato 1 maggio 2021) “Il? Allegri sicuramente no. Pirlo dipende dalla Champions League. A Zidane darei un 10%. L’altro? Non lo dico, mi esploderebbe il pc. E’ italiano, più precisamente pugliese“, queste le parole del direttore de “Il Corriere dello Sport” Ivanai microfoni di Radio Deejay. “Non ho dettoalla Juve, lo chiarisco. Semplicemente ho spiegato che ci potrebbequesta cosa, che sarebbe rivoluzionaria. Ho avuto questa illuminazione“. SportFace.

L'ex patron del Nico è titolare di un'azienda calzaturiera di Massa e Cozzile Per lui si tratterebbe di un ritorno: era stato presidente del club dal 2012 al 2015 ...Secondo quanto riportato da 'La Stampa', infatti, Pirlo potrebbe essere esonerato in caso di ko contro l'Udinese. Calciomercato Juventus, Tudor traghettatore: spunta l'idea Gasperini per il futuro.