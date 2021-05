CorriereQ : Zaki: famiglia, domani un altro giorno di festa senza di lui - ValeCuccio : Buon Primo Maggio a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori! Un pensiero va a Patrick Zaki e alla sua famiglia.… - extraterra62 : RT @DomaniGiornale: Durante l'ultima visita, #PatrickZaki ha detto alla sua famiglia che all’interno della prigione sovraffollata ha paura:… - formicheumane : RT @DomaniGiornale: Durante l'ultima visita, #PatrickZaki ha detto alla sua famiglia che all’interno della prigione sovraffollata ha paura:… - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Durante l'ultima visita, #PatrickZaki ha detto alla sua famiglia che all’interno della prigione sovraffollata ha paura:… -

E il messaggio delladi Patrick, lo studente egiziano dell Universit di Bologna detenuto da oltre un anno al Cairo, alla vigilia della Pasqua ortodossa che si celebra domani. Quando ......quarta ricorrenza indi cui Patrick è stato privato, per non parlare dei compleanni e delle altre ricorrenze personali". E' il pensiero del padre, della madre e della sorella di Patrick,...«Domani è Pasqua in Egitto, una festa di primavera dove i fiori sbocciano e tutto è pieno di colori, a differenza della vita estremamente monotona e ..."Domani è Pasqua in Egitto, una festa di primavera dove i fiori sbocciano e tutto è pieno di colori, a differenza della vita estremamente monotona e incolore di nostro figlio. (ANSA) ...