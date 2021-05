Winelivery reintegra il rider sannita Nisco | fu licenziato per aver strappato biglietto fascista

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Luca, ilche era statoa Bologna perundopo una consegna, è statoto da. Attrso una nota stampa l’azienda ha comunicato la sua decisione presa “con l’obiettivo di distendere i toni e definire la questione in maniera positiva per tutte le parti in causa”, si legge nella nota. “riconosce, tuttavia, la responsabilità oggettiva sulla trascrizione, da parte dell’operatore locale, di un messaggio dal contenuto contrario ai suoi principi e valori – prosegue il testo –. La nostra convinzione, come azienda e come cittadini, è di assoluta condanna ai ...