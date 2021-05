Who Wish Me Dead-Angelina Jolie: Il film mi ha curata durante il divorzio (Di sabato 1 maggio 2021) Per Angelina Jolie, la parte più difficile in Who Wish Me Dead non è stata la scena in cui trattiene il respiro sott’acqua mentre un incendio infuria sopra la sua testa, o quando deve superare in astuzia due assassini che si avvicinano mentre i squib esplodono intorno a lei. No, la sua sfida più grande era essere troppo gentile. Cosa ha detto Angelina Jolie della sua parte? “Il mio personaggio non è materno per natura”, dice Jolie a EW con una risata. “A volte Taylor mi correggeva perché il mio comportamento nei confronti di un bambino era diverso dal comportamento di Hannah nei confronti di un bambino. Mi ci è voluto un po ‘per trattare poco male, ma ci sono arrivata!” Parlando della sua vita privata.. “Interpretare personaggi che hanno attraversato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Per, la parte più difficile in WhoMenon è stata la scena in cui trattiene il respiro sott’acqua mentre un incendio infuria sopra la sua testa, o quando deve superare in astuzia due assassini che si avvicinano mentre i squib esplodono intorno a lei. No, la sua sfida più grande era essere troppo gentile. Cosa ha dettodella sua parte? “Il mio personaggio non è materno per natura”, dicea EW con una risata. “A volte Taylor mi correggeva perché il mio comportamento nei confronti di un bambino era diverso dal comportamento di Hannah nei confronti di un bambino. Mi ci è voluto un po ‘per trattare poco male, ma ci sono arrivata!” Parlando della sua vita privata.. “Interpretare personaggi che hanno attraversato ...

