WEC | 6h Spa-Francorchamps | Toyota inizia con un successo una nuova era | Porsche e Ferrari svettano in GT

(Di sabato 1 maggio 2021)vince la 6h di Spa-, primo atto del FIA World Endurance Championship 2021. Lo spettacolo non è mancato nelle Ardenne, sede dell’inizio di unaera per il mondo dell’endurance grazie all’introduzione delle Hypercar. United Autosports senza rivali in LMP2, mentredomina la scena in GTE PRO.svetta con AF Corse nella classe GTE-Am, come sempre ricca di sorprese Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 sono stati i migliori per tutta la prova ed hanno tagliato il traguardo con un margine di 1 minuto di vantaggio sull’Alpine di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36. La casa giapponese, nonostante un serio problema ai freni, completa il podio con la Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, prototipo che nelle prime battute sembrava più ...