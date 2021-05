Vrenna | “Speriamo di tornare presto in Serie A Cosmi? Ha dimostrato di valere la categoria”

(Di sabato 1 maggio 2021) Giovanni, presidente del Crotone, ha parlato così prima del match contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Siamo una realtà nel mondo del calcio, abbiamo fatto undici anni diB, tre di A. La speranza è dinella massimail prima possibile”. Pensa di confermare?“Sicuramente hadilaA. Vedremo. Adesso vogliamo concentrarci solo sull’ultima parte di campionato per finire in maniera dignitosa”. Foto: sito Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giovanni, presidente del Crotone, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: 'Siam una realtà nel mondo calcio, abbiamo fatto undici anni di B, tre di A: la speranza è di tornare nella massima ... ma anche la gente comune", ha dichiarato il Presidente. "Quella con la società pitagorica ... Una scelta green, che speriamo possa essere seguita anche da altre società sportive".