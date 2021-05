Volley, Trento vuole riprendersi l’Europa! Battaglia durissima con lo ZAKSA, Finale di Champions League a Verona (Di sabato 1 maggio 2021) Trento vuole prendersi l’Europa ed è pronta per la Battaglia campale contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, in programma questa sera (ore 20.30) all’AGSM Forum di Verona. I dolomitici si presentano in ottima forma: hanno sì perso la semiFinale scudetto contro Civitanova (3-1) nella serie, ma hanno avuto tutto il tempo necessario per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione (ben 24 giorni senza incontri ufficiali). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti avranno il vantaggio di giocare in un palazzetto amico, anche se sugli spalti non potranno usufruire del sostegno dei propri tifosi visto che l’evento sarà a porte chiude a causa dell’emergenza sanitaria. L’Itas si è resa protagonista di un cammino impeccabile nella massima competizione continentale, vincendo il proprio girone, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)prendersi l’Europa ed è pronta per lacampale contro loKedzierzyn-Kozle, in programma questa sera (ore 20.30) all’AGSM Forum di. I dolomitici si presentano in ottima forma: hanno sì perso la semiscudetto contro Civitanova (3-1) nella serie, ma hanno avuto tutto il tempo necessario per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione (ben 24 giorni senza incontri ufficiali). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti avranno il vantaggio di giocare in un palazzetto amico, anche se sugli spalti non potranno usufruire del sostegno dei propri tifosi visto che l’evento sarà a porte chiude a causa dell’emergenza sanitaria. L’Itas si è resa protagonista di un cammino impeccabile nella massima competizione continentale, vincendo il proprio girone, ...

