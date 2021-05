Volley, Trento si ferma sul più bello. Lo ZAKSA vince la Champions League (Di sabato 1 maggio 2021) Trento non è riuscita nell’impresa di conquistare la Champions League 2021 di Volley maschile. I dolomitici sono crollati sul più bello, perdendo la Finale andata in scena all’AGSM Forum di Verona. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si sono dovuti inchinare contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, venendo sconfitti per 3-1 (25-22; 25-22; 20-25; 28-26). L’Itas non ha potuto mettere le mani sul massimo trofeo continentale per la quarta volta nella sua storia, mentre la compagine polacca festeggia per la prima volta nella sua storia. La Champions League viene così portata via dall’Italia, dopo che Civitanova l’aveva vinta due anni fa. La formazione di coach Nikola Grbic si è confermata l’autentica rivelazione di questa edizione, visto che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)non è riuscita nell’impresa di conquistare la2021 dimaschile. I dolomitici sono crollati sul più, perdendo la Finale andata in scena all’AGSM Forum di Verona. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si sono dovuti inchinare contro loKedzierzyn-Kozle, venendo sconfitti per 3-1 (25-22; 25-22; 20-25; 28-26). L’Itas non ha potuto mettere le mani sul massimo trofeo continentale per la quarta volta nella sua storia, mentre la compagine polacca festeggia per la prima volta nella sua storia. Laviene così portata via dall’Italia, dopo che Civitanova l’aveva vinta due anni fa. La formazione di coach Nikola Grbic si è conta l’autentica rivelazione di questa edizione, visto che ...

