Volley, Paola Egonu è la giocatrice più forte del mondo! Potenza, personalità, grinta: trascinatrice marziana (Di sabato 1 maggio 2021) Paola Egonu è la più forte giocatrice al mondo. Il sigillo definitivo, chiaro e incontrovertibile, è arrivato oggi: la Finale della Champions League si è rivelata il terreno ideale per l'esaltazione di una fuoriclasse straordinaria e capace di spingersi oltre ogni limite. Potenza inaudita (attacchi e servizi ben oltre i 100 km/h), grinta e caparbietà eccezionali, altezze vertiginose raggiunte in salto, ma soprattutto una personalità marziana. Conegliano si trovava sotto 1-2 contro il VakifBank Istanbul, l'opposto si è caricata la squadra sulle spalle e le Pantere sono riuscite a trascinare la contesa al tie-break. Nella frazione decisiva le Campionesse d'Italia sono finite sotto per 0-4 e nel momento più critico ci ha pensato la 22enne a tirare via le ...

