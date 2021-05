Virtus Francavilla-Palermo, accadde all’andata: al “Barbera” finì 1-2 per i pugliesi. Il racconto del match (Di sabato 1 maggio 2021) Uno a due. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 17 gennaio allo Stadio "Renzo Barbera".Stavolta sarà Virtus Francavilla-Palermo, ultima gara della regular season. I rosanero, dunque, che occupano attualmente l'ottavo posto della classifica del campionato di Serie C-Girone C con 50 punti, prima di concentrarsi completamente sui playoff, sfideranno la compagine pugliese, che non ha più nulla da chiedere a questa altalenate stagione.In occasione del match d'andata, un Palermo supponente e presuntuoso ha subito la rimonta degli ospiti dopo essere passato in vantaggio. I rosa partono con piglio e veemenza, il divario complessivo tra le due formazioni in sede di approccio al match appare subito piuttosto evidente. Monologo rosanero ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Uno a due. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 17 gennaio allo Stadio "Renzo".Stavolta sarà, ultima gara della regular season. I rosanero, dunque, che occupano attualmente l'ottavo posto della classifica del campionato di Serie C-Girone C con 50 punti, prima di concentrarsi completamente sui playoff, sfideranno la compagine pugliese, che non ha più nulla da chiedere a questa altalenate stagione.In occasione deld'andata, unsupponente e presuntuoso ha subito la rimonta degli ospiti dopo essere passato in vantaggio. I rosa partono con piglio e veemenza, il divario complessivo tra le due formazioni in sede di approccio alappare subito piuttosto evidente. Monologo rosanero ...

