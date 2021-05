Verona-Spezia | Saponara | “Gol pesante | dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) “Io voglio solo aiutare la squadra, avevo voglia di dare il mio contributo. Ho provato a fare il possibile nei pochi minuti a disposizione ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande partita”. Riccardo, attaccante dello, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in casa dell’Hellasnella 34esima giornata della Serie A 2020/2021. Il numero 23 bianconero ha regalato il pareggio alle Aquile all’86’: “E’ un gol, perdere oggi sarebbe stato difficoltoso per il nostro cammino nelle prossime partite. Forse 38 punti potrebbero bastare, non sarà semplice perchè non ci sono più partite semplici e dovremo essere bravi ale”. SportFace.