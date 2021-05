Verona-Spezia 1-1 | Saponara provvidenziale | punto d’oro per i liguri

RaiSport : ? #Verona-#Spezia finisce 1-1 Un punto prezioso soprattutto per i liguri impegnati nella lotta salvezza ??… - Mediagol : #SerieA, Verona-Spezia 1-1: Saponara risponde a Salcedo, Juric aggancia la #Sampdoria al 9° posto. La classifica… - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Spezia 1-1, il tabellino del match - TV7Benevento : Serie A: Verona-Spezia 1-1, Saponara risponde a Salcedo nel finale... - milansette : Serie A, Verona-Spezia 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Spezia

Commenta per primo Hellas- Spal 1 - 1 Silvestri 6: non può nulla sul bel gol di Saponara. Per il resto poche parate decisive. Dawidowicz 6: alcune disattenzioni sulle ripartenze dello. Poteva sicuramente ...Commenta per primo Hellas1 - 1 Marcatori: 1' s.t. Salcedo (V), 39' s.t. Saponara (S) Assist: 1' s.t. Lazovic (V) 39' s.t. Agudelo (S)(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (dal 32' s.t. ...I risultati degli anticipi della 34.a giornata di Serie A: Verona-Spezia 1-1, alle 18:00 Crotone-Inter, Milan-Benevento alle 20:45 ...Dall’incontro con lo Spezia ci si aspettava di più. Due gol annullati per fuorigioco a Lasagna e un palo preso da Di Marco sono gli episodi più rilevanti del primo tempo che è stato equilibrato dal pu ...