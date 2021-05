Verissimo | Lorella Boccia e il retroscena sulla gravidanza | “Ero paralizzata” FOTO

leggoit : Lorella Boccia confessa a #Verissimo: «Io e Niccolò aspettiamo una femminuccia» - Jess7510_ : Lorella sei una meraviglia e ti meriti il meglio ??? #verissimo - MauraIannotti : Sto leggendo una serie di commenti raccapriccianti su Lorella Boccia etichettata come 'moglie di' che si è sposata… - Jess7510_ : Comunque siete tanto ridicoli e alquanto schifosi quando scrivete 'la moglie di/la nuora di'. LORELLA BOCCIA È UNA… - SolaconZain_ : Lorella si merita tutta la felicità di sto mondo #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Lorella

Boccia è incinta: primo figlio con Niccolò Presta/ Foto: "Momento magico..."Boccia 'Presto sarò mamma', il racconto oggi adopo l'annuncio social Condividendo la foto ...Beppe Carletti dei Nomadi oggi sarà ae chissà che non parlerà anche della celebre dei suoi due figli, ovvero Elena Carletti. A ... Niccolò Presta, maritoBoccia/ Salti di gioia in ...Lorella Boccia ha raccontato come sta vivendo la sua prima gravidanza. Davanti a Silvia Toffanin non ha trattenuto l'emozione.Lorella Boccia "Presto sarò mamma", oggi il racconto a Verissimo dopo l'annuncio social con il marito Niccolò Presta: "Momento bellissimo per me ...